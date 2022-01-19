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بلينكن: لم يتبق سوى القليل من الوقت لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

Lebanon 24
19-01-2022 | 14:57
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أن "الوقت للتوصل إلى اتفاقات العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني ينفد بسرعة".
 
وقال لموقع "Pod Save the World": "الحقيقة هي أنه لم يتبق أمامنا سوى القليل من الوقت لفهم ما إذا كان بوسعنا العودة إلى الاتفاق المتبادل حول خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "تمكنت إيران خلال تعليق التزاماتها بخطة العمل المشتركة، من التقدم بعيدا في برنامجها النووي.. حتى لو عدنا إلى جميع القيود المنصوص عليها في الاتفاقية، سنكون في مرحلة لن نستطيع فيها استخدام كل مزاياها".

واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في 3 كانون الثاني الجاري، بهدف استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة في شكلها الأصلي وإعادة الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقية متعددة الأطراف.

وعقب اجتماع اللجنة الإيرانية المشتركة والوسطاء الدوليين "روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا" في 27 كانون الأول الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لتسريع العمل على مسودة الاتفاقية.
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