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التشيك تتخلى عن خططها لتطعيم السكان الإلزامي ضد كورونا

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:45
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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا تخلي الحكومة عن خطط التطعيم الإلزامي لسكان البلاد ضد فيروس كورونا.
 
وقال فيالا للصحفيين إن الحكومة قررت "التخلي عن التطعيم الإلزامي"، رغم أن التلقيح يوفر حماية أكثر فعالية من مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

وبذلك ألغت السلطات التشيكية قرارها السابق حول التطعيم الإلزامي للمسنين وممثلي بعض المهن، الذي وافقت عليه الحكومة السابقة.

وذكر رئيس الوزراء أن نسبة المطعمين بين ممثلي العديد من المهن ذات الأهمية الحيوية بالنسبة لعمل مؤسسات الدولة تشكل 90%.

وكشفت السلطات الصحية التشيكية يوم الثلاثاء 28469 إصابة بفيروس كورونا وهي أكبر حصيلة يومية تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة.

وفي 9 كانون الثاني شارك الآلاف في مظاهرة بالعاصمة براغ احتجاجا على إلزامية التطعيم التي فرضتها السلطات على شرائح محددة من السكان وأصحاب مهن معينة.
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