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الملك الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:11
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تلقى الملك الأردني عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاتصال مجمل الأوضاع في القدس، وأكد العاهل الأردني "ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الأحادية بحق الأشقاء الفلسطينيين، والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وشدد على أن "الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".
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