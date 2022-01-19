عربي-دولي

انطلاق طائرة بريطانية ثامنة محملة بالأسلحة إلى كييف؟

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:15
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أكدت مصادر مطلعة، وفق "روسيا اليوم"، أن طائرة شحن عسكري بريطانية ثامنة C-17A Globemaster III غادرت قاعدة "بريزي نورتون" الجوية محملة بالأسلحة إلى كييف.
 
وأعلن نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي في وقت سابق أن "بلاده سلمت أوكرانيا عدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات".

وأضاف في مقابلة إذاعية: "أرسلنا آلاف الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
 
من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس أن بلاده "ستزود أوكرانيا بأنظمة مضادة للدبابات للدفاع عن النفس... قررنا تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية خفيفة مضادة للدبابات".

وأضاف أنها "لا تعتبر أسلحة استراتيجية ولا تمثل أي خطر على روسيا، ومخصصة للدفاع".
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