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عربي-دولي
دعوات في الكونغرس لفرض عقوبات استباقية على روسيا
Lebanon 24
19-01-2022
|
15:22
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دعا فريق من أعضاء الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن لفرض عقوبات استباقية على روسيا، قبل أي تصعيد في أوكرانيا.
وقال أعضاء وفد الكونغرس عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذي زار أوكرانيا مؤخرا، إنهم اجتمعوا اليوم الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأطلعوه على نتائج زيارتهم لكييف.
وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر إن "إشارتنا قوية وواضحة، والولايات المتحدة تتحدث بصوت واحد مع شعب أوكرانيا المحب للحرية ولا تريد عودة أوكرانيا إلى الإمبراطورية الروسية، كما يحلم به فلاديمير بوتين".
ودعا بعض المشرعين إلى عدم الاكتفاء بالتهديد بالعقوبات في حال "هجوم" روسيا على أوكرانيا، بل فرض العقوبات الآن بشكل استباقي لمنع وقوع "العدوان" المزعوم.
وقالت السيناتورة عن الحزب الجمهوري جوني إرنست إنه "بعد بدء الهجوم على أوكرانيا سينتهي كل شيء، والأرواح ستكون مفقودة. هناك حاجة للعقوبات والعمل الآن".
وأعادت إلى الأذهان أن هناك م بين 10 و15 ألف مواطن أميركي على أراضي أوكرانيا، ودعت الإدارة الأمريكية "لعدم نسيان دروس أفغانستان".
وأعرب الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن أسفهم لتعطيل الديمقراطيين مشروع قرار تشديد العقوبات ضد أنبوب الغاز "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا عبره.
يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية والأوكرانية لها بالتحضير لشن "هجوم عسكري" على أوكرانيا، ونفت وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.
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