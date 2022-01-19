عربي-دولي

أميركا تطرح مليار اختبار كوفيد- 19 منزلي مجانًا

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:24
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أصبح بإمكان الأميركيين تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني حكومي وطلب اختبارات كوفيد-19 منزلية مجانية وتسلمها عبر البريد.
 
ويسمح الموقع للأشخاص بطلب أربعة اختبارات منزلية لكل أسرة وتسلمها بالبريد. لكن الاختبارات لن تصل قبل فترة تترواح بين أسبوع وبين 12 يوما.

وأعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه سيبدأ في توفير 400 مليون كمامة مجانا في الصيدليات، ومراكز الصحة المجتمعية.

تمثل كلتا المبادرتين نوعا من الاستثمارات الحكومية الضخمة التي شوهدت منذ فترة طويلة في أجزاء من أوروبا وآسيا، لكنها تأخرت في الولايات المتحدة.

ويقول الخبراء إن خطة توزيع مليار اختبار هي خطوة أولى جيدة، لكنها يجب أن تصبح جزءا منتظما من الاستجابة للجائحة، مشيرين إلى أنه بنفس الطريقة التي تم بها توفير بها لقاحات مجانية، يجب على الحكومة استخدام قوتها الشرائية لضمان إمدادات اختبارات ثابتة.

وبينما تنتج الشركات الخاصة الآن أكثر من 250 مليون اختبار منزلي شهريا ، فإن هذا لا يزال غير كاف للسماح لمعظم الأمريكيين باختبار أنفسهم بشكل متكرر.

ركزت إدارة بايدن معظم جهودها المبكرة حول فيروس كورونا على طرح اللقاحات. ومع انخفاض الإصابات في الربيع الماضي، انخفض الطلب على الاختبارات، وبدأ العديد من الشركات المنتجة في إغلاق المصانع.
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