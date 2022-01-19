أذربيجان تؤيد ترسيم الحدود مع أرمينيا من دون أي شرط مسبق

أعرب وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف عن تأييد بلاده الشروع في ترسيم الحدود مع أرمينيا من دون أي شروط مسبقة.

وقال في اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميدت: "ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا عنصر مهم في تطبيع العلاقات بين البلدين.. لسوء الحظ، فإن نهج وموقف أرمينيا تجاه هذه المسألة وإدخال عدد من الشروط المسبقة لبدء ترسيم الحدود غير مقبول".وأضاف: "تؤيد أذربيجان إطلاق عملية ترسيم الحدود مع أرمينيا دون أي شروط".