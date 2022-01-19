عربي-دولي

واشنطن تدعو إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين

Lebanon 24
19-01-2022 | 15:35
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دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين وإخلائها من أصحابها في الشيخ جراح.
 
وفي تعليقات في مجلس الأمن الدولي أشارت السفيرة الأميركية إلى عمليات الإخلاء والهدم التي حصلت صباح اليوم في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وقالت: "لإحراز التقدم، يجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين".

وتابعت: "يشمل ذلك ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني والهدم والإخلاء، مثل ما رأيناه في الشيخ جراح، والتحريض على العنف".

بدوره، رد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قائلا إن الأسرة التي تم إخلاؤها هي "عائلة سرقت الأراضي العامة لاستخدامها الخاص... هذه قضية بلدية مرت عبر جميع القنوات الخاصة بالنظام القانوني الإسرائيلي المستقل".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عشرات الشرطة الإسرائيليين اقتحموا فجر اليوم الأربعاء منزل عائلة صالحية وطردوا منه بالقوة سكانه والمتضامنين معهم، قبل هدم المنزل، وذلك في وقت غاب فيه الصحفيون والدبلوماسيون الأوروبيون الذين تجمعوا في الموقع عندما وصلت الجرافات لأول مرة إليه يوم الاثنين.
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