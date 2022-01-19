12
o
بيروت
12
o
طرابلس
10
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
8
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ميركل رفضت عرض عمل في الأمم المتحدة
Lebanon 24
19-01-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "DPA" الألمانية بأن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، رفضت عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن تحتل منصب مستشار رفيع المستوى في هذه المنظمة.
ونقلت الوكالة عن مكتب المستشارة الألمانية أن ميركل "أجرت مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص وشكرته، قائلة إنها لن تقبل هذا العرض".
وكانت ميركل أعلنت سابقا أكثر من مرة أنها لا تنوي أن تشغل أي مناصب سياسية بعد استقالتها من منصب المستشارة الألمانية الذي كانت تحتله خلال 16 عاما.
تابع
الأكثر قراءة
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:58 | 2022-01-19
19/01/2022 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:18 | 2022-01-19
19/01/2022 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:05 | 2022-01-20
20/01/2022 02:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج هنّ زوجات مثاليات.. هل أنتِ من بينهن؟
Lebanon 24
نساء هذه الأبراج هنّ زوجات مثاليات.. هل أنتِ من بينهن؟
08:00 | 2022-01-19
19/01/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية في المستشفى وتضع "ماسك" الاوكسجين... وهذا وضعها الصحي! (صور)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية في المستشفى وتضع "ماسك" الاوكسجين... وهذا وضعها الصحي! (صور)
08:05 | 2022-01-19
19/01/2022 08:05:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2022-01-20
"سي أن أن": هل أشاحت الولايات المتحدة بنظرها عن إيران؟
05:00 | 2022-01-20
مجددا.. الجمهوريون بمجلس الشيوخ يعرقلون تشريع "حقوق التصويت"
04:30 | 2022-01-20
أيام حاسمة لنتانياهو... وصفقة "الإقرار بذنب الفساد" قد تفشل
04:00 | 2022-01-20
واشنطن: رد "سريع وصارم" إن اجتازت روسيا حدود أوكرانيا
03:44 | 2022-01-20
أموال تتطاير بسماء دمشق.. والناس يركضون لالتقاطها! (فيديو)
03:30 | 2022-01-20
علماء يحذرون: من السابق لأوانه استبعاد مفاجآت كورونا
فيديو
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
20/01/2022 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
20/01/2022 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
20/01/2022 13:00:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact