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ميركل رفضت عرض عمل في الأمم المتحدة

Lebanon 24
19-01-2022 | 23:00
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أفادت وكالة "DPA" الألمانية بأن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، رفضت عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأن تحتل منصب مستشار رفيع المستوى في هذه المنظمة.
ونقلت الوكالة عن مكتب المستشارة الألمانية أن ميركل "أجرت مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص وشكرته، قائلة إنها لن تقبل هذا العرض".

وكانت ميركل أعلنت سابقا أكثر من مرة أنها لا تنوي أن تشغل أي مناصب سياسية بعد استقالتها من منصب المستشارة الألمانية الذي كانت تحتله خلال 16 عاما.
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