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تركيا: بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع أربيل وأرمينيا

Lebanon 24
20-01-2022 | 00:00
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أعلنت تركيا، اليوم، بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينتي أربيل العراقية ويريفان الأرمنية.
وقالت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية، إنه سيبدأ تسيير الرحلات المتبادلة مع أربيل في 24 يناير، ومع يريفان الأرمنية في 2 فبراير المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن قطاع الطيران من الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خففت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد.

وأوضحت أن شركة "أناضولو جيت" ستبدأ بتسيير رحلات بشكل متبادل بين مدينتي غازي عنتاب التركية وأربيل العراقية اعتبارا من 24 يناير.

وأضافت أن المديرية العامة للطيران المدني، سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعيا بين مطاري "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمنية يريفان، لافتة إلى أن السلطات الأرمنية سمحت أيضا لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعيا بين يريفان وإسطنبول.
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