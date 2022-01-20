واشنطن: رد "سريع وصارم" إن اجتازت روسيا حدود أوكرانيا

تعهد البيت الأبيض، ليلة الخميس، برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إنه "اذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، روسيا من أنها ستواجه "كارثة" في حالت غزت أوكرانيا، مقدّرا في الآن نفسه أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق".