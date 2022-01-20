عربي-دولي

واشنطن: رد "سريع وصارم" إن اجتازت روسيا حدود أوكرانيا

Lebanon 24
20-01-2022 | 04:00
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تعهد البيت الأبيض، ليلة الخميس، برد "صارم" على أي تحرك عسكري روسي في أوكرانيا.


وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان، إنه "اذا تجاوزت أي قوات روسية الحدود الأوكرانية، أي غزوها مجددا، فإنه سيقابل برد سريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".

وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، روسيا من أنها ستواجه "كارثة" في حالت غزت أوكرانيا، مقدّرا في الآن نفسه أن نظيره الروسي فلاديمير بوتن "لا يريد نشوب حرب واسعة النطاق".
 
وقال بايدن في مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة: "ستكون كارثة لروسيا"، محذرا موسكو من خسائر "فادحة" في الأرواح بساحة القتال وعقوبات "قاسية" غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي.

وتوقع الرئيس الأميركي أن يقوم الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.

وحذر  من أن الأزمة في أوكرانيا قد "تخرج بسهولة عن السيطرة" وتجتذب إليها دولا مجاورة، معربا عن انفتاحه لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.
المصدر: سكاي نيوز
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