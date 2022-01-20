أيام حاسمة لنتانياهو... وصفقة "الإقرار بذنب الفساد" قد تفشل

في الوقت الذي يبحث فيه الإدعاء العام في إسرائيل تهما تتعلق بفساد رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتانياهو، يجد الأخير نفسه في سباق مع الزمن لإبرام صفقة مع المدعين العامين.ويبدو أن الاتصالات بشأن "صفقة نتانياهو" التي تتيح له الاعتراف بالذنب، أصبحت غير محتملة، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل".والتقى نتانياهو بمحاميه لساعات طويلة لبحث وضع المفاوضات، ولكن الأنباء تشير إلى أن الفجوات بين الجانبين بدت "واسعة جدا"، إذ لن يتمكن نتانياهو من سدها في الوقت القصير المتبقي في فترة عمل المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، والذي يعتبر "نافذة رئيسية لتأمين صفقة".ونقلت الصحيفة عن "القناة 12" الإسرائيلية أن بعض شركاء ماندلبليت على "يقين تقريبا من عدم إبرام الصفقة".وقال مصدر مقرب للقناة "لا يوجد شيء، ولن يكون هناك أي شيء"، فيما أشار مصدر آخر إلى أن "صفقة الإقرار بالذنب، هي صفقة حلم"، بينما يرى محامي عائلة نتانياهو أن توقيع الاتفاق سيكون "خطأ فادحا" يلوث إرثه.بدورها أشارت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن الطرفان يعتقدان "أنه لن يكون هناك اتفاق قبل أن تنتهي فترة ماندلبليت كمدعي عام".ونقلت القناة عن مصدر لم تكشف اسمه، بأن "فريق نتانياهو محبط للغاية"، رغم أنه ما يزال مقتنعا بأن الصفقة ممكنة إذا ما أراد ماندلبليت ذلك.وأشارت إلى أن العرض "الأخير للصفقه الذي تم إرساله إلى محامي نتانياهو يتضمن بند الفساد الأخلاقي، وهو ما سيمنع نتانياهو من الحياة السياسية لمدة 7 سنوات" كما أنها قد تتضمن أداء 7-9 أشهر في خدمة المجتمع.وتأتي هذه المفاوضات في وقت قياسي قبل مغادرة ماندلبليت لمنصبه في 31 كانون الثاني، إذ قد يكون المدعي العام المقبل "أقل اهتماما بالتوصل إلى اتفاق سريع مع نتانياهو"، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأميركي.وجند نتانياهو رئيس المحكمة العليا السابق، أهارون بارك، من أجل الضغط على ماندلبليت لإبرام صفقة "الإقرار بالذنب"، وفق الإعلام الإسرائيلي.ويواجه كلا من ماندلبليت وباراك انتقادات شديدة في الصحافة الإسرائيلية بشأن الصفقة المحتملة.ويوضح تقرير "أكسيوس" أن نتانياهو أحضر زوجته وابنيهما في اجتماع مع محامي العائلة، من أجل إقناع الأسرة بإبرام الصفقة.ويخضع نتانياهو للمحاكمة بتهمة "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، وفق وكالة فرانس برس.وستكون الصفقة مرهونة بموافقة كل من نتانياهو وقضاة المحكمة المركزية أيضا الذين ينظرون في قضيته.وشغل نتانياهو منصب رئيس الوزراء من عام 1996 إلى 1999، ومن عام 2009 حتى العام الماضي.ووجهت إليه في نوفمبر 2019 تهم "الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة" في ثلاث لوائح اتهام منفصلة تتناول قبول هدايا فاخرة وتقديم منافع لأقطاب وسائل إعلام في مقابل تغطية إعلامية إيجابية له.وفشل نتانياهو وحلفاؤه من اليهود المتشددين في الحصول على أصوات كافية لتشكيل حكومة بعد أربع انتخابات متتالية أجريت في أقل من عامين.وانتهت فترة ولايته بعد ثلاثة أشهر من التصويت الرابع الذي أجري في مارس الماضي عندما شكل ائتلاف حكومي برئاسة نفتالي بينيت الذي كان مديرا لمكتبه.