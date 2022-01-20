مجددا.. الجمهوريون بمجلس الشيوخ يعرقلون تشريع "حقوق التصويت"

عرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ تشريع حقوق التصويت الفدرالي للمرة الخامسة في ستة أشهر، الأربعاء، وبدا أن الديمقراطيين غير قادرين على توحيد كتلهم الحزبية وراء خطة لإعادة كتابة قواعد مجلس الشيوخ وتمريرها، وفق صحيفة "واشنطن بوست".بدأت المواجهة الأخيرة، التي كانت تختمر منذ فوز الديمقراطيين بأغلبية في الكونغرس قبل عام عندما شرعت الهيئات التشريعية الجمهورية في 19 ولاية في حملة للتراجع عن الوصول إلى الانتخابات، بتصويت مسائي لإغلاق النقاش حول مشروع قانون حقوق التصويت المترامي الأطراف.وفشل ذلك التصويت الذي يجب أن يحصل على هامش 60 صوتا للتشريع في مجلس الشيوخ، بأغلبية 51 مقابل 49 صوتا.في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "لن يصمت بعد الآن" على عرقلة المعارضة الجمهورية إقرار مشروعي قانونين أساسيين يحميان حق الأقليات في التصويت يحاول الرئيس الديمقراطي سنهما.وأكد بايدن أنه سيدعم تغيير قواعد مجلس الشيوخ إذا اقتضى الأمر في سبيل إقرار هذين القانونين.وأضاف بايدن خلال خطاب ألقاه في أتلانتا بولاية جورجيا: "اليوم، أقول بوضوح إنه من أجل حماية الديمقراطية، أنا أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ، أيا يكن، لمنع أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ من الحؤول دون المضي قدما للوصول إلى حق التصويت".يقول الديمقراطيون بما فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي شومر، (ديمقراطي من نيويورك)، إنهم مصممون على المضي قدما في المواجهة، حتى لو فضحوا الانقسامات المريرة داخل حزبهم بدلا من تضخيم الحصار الجمهوري الذي وصفوه بأنه تهديد وجودي للديمقراطية.ويخطط القادة الديمقراطيون خلال الساعات المقبلة لتنفيذ مناورة لتغيير القواعد والسماح بخرق المماطلة بأغلبية بسيطة. لكن الديمقراطيين، الذين من الممكن أن يحصلوا على أغلبية مضمونة من خلال صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الفاصل، لا يتمتعون بالدعم الكامل لتنفيذ تلك الخطة من داخل حزبهم.وأشار اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين - جو مانشين الثالث (دبليو فيرجينيا) وكيرستن سينيما (أريزونا) - إلى أنهما لن يدعما أي محاولة لإضعاف قاعدة 60 صوتا، والدفاع عنها كأداة لحماية حقوق حزب الأقليات وتعزيز الشراكة بين الحزبين في الديمقراطية الأميركية.يجادل الديمقراطيون بأن التشريع ضروري لمواجهة التغييرات التي أجرتها الهيئات التشريعية بالحزب الجمهوري في العديد من الولايات التي يقولون إنها ستجعل التصويت أكثر صعوبة، لا سيما في مجتمعات الأقليات.في المقابل، رفض الجمهوريون انتقادات الديمقراطيين لهذه القوانين ووصفوها بأنها مبالغ فيها ووصفوا التشريع في الكونغرس بأنه استيلاء حزبي على السلطة.وأظهر الجمهوريون القليل من التردد في مواصلة معارضتهم لتشريع التصويت الديمقراطي، والذي يجمع بين جهد لاستعادة أجزاء من قانون حقوق التصويت لعام 1965 التي ألغتها المحكمة العليا خلال السنوات الأخيرة بجهد أوسع لإنشاء معايير وطنية جديدة للانتخابات الفدرالية، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد والطرق الأخرى لتسهيل عملية الاقتراع.في محاولة للتغلب على المعارضة الجمهورية، اجتمع الديمقراطيون يوم الثلاثاء حول خطة هذا الأسبوع لتعديل قواعد مناقشة مجلس الشيوخ لتشريع حقوق التصويت المعلق فقط.في حين أن القواعد الحالية تتطلب 60 صوتا من أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لإغلاق المناقشة والانتقال إلى التصويت النهائي، قال شومر إنه سيقترح فرض قاعدة من كلمتين كحد أقصى لكل عضو في مجلس الشيوخ. وبمجرد استنفاد النقاش بالكامل بموجب هذه الشروط، يمكن لمجلس الشيوخ الانتقال إلى التصويت النهائي عند عتبة الأغلبية البسيطة.وكان الجمهوريون بمجلس الشيوخ لجأوا إلى آلية إجراء التعطيل السياسي أو المماطلة التصويتية، حتى لا يستطيع المجلس الانتقال من مرحلة المناقشة إلى التصويت إلا بموافقة 60 عضوا من إجمالي أعضائه المئة.وفي هذه الحالة، يحتاج الديمقراطيون إلى 9 أصوات جمهورية للمضي قدما في إجراءات سن القانون على اعتبار أنهم يملكون 51 صوتا.