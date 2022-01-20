"سي أن أن": هل أشاحت الولايات المتحدة بنظرها عن إيران؟

وسط ضجيج "قرع طبول الحرب" الروسية على أوكرانيا، يشكل ملف إعادة إيران إلى الاتفاق الذي يحول دون صنعها لسلاح نووي أمراً أكثر إلحاحاً.وبحسب شبكة "سي أن أن" الأميركية، "قالت رابطة الحد من الأسلحة في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الاتفاقية النووية الإيرانية التي وقعتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وإيران في عام 2015، "وصلنا الى نقطة حيث قضى فيها التصعيد النووي الايراني على جوهر خطة العمل الشاملة المشتركة". وبعد ثلاث سنوات، أي في العام 2018، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية وأعاد فرض العقوبات على إيران. في حين لا تزال خطة العمل الشاملة المشتركة معترفا بها من قبل الموقعين المتبقين، شرعت إيران منذ ذلك الحين في برنامج معجل لتخصيب اليورانيوم يمكن أن يسمح لها بصنع سلاح بسرعة أكبر. كل تأخير في المفاوضات التي استؤنفت لتوها بعد توقف قصير في الجولة الثامنة في فيينا يمنح إيران الوقت لإحراز مزيد من التقدم نحو القدرة - إن لم يكن الإرادة - على صنع سلاح نووي، على الأقل قابل للاختبار. وبالفعل، هناك مخرج نظري على بعد أسبوعين فقط، أي لدى حلول الشهر السادس من المفاوضات وعندها قد تصل المحادثات إلى نهاية حقيقية وسامة. حتى الآن، هناك اعتقاد كبير بأن إيران قد تكون قريبة بشدة من القدرة على صنع سلاح نووي".وأضافت الشبكة، "قال غاري سيك، رئيس مشروع Gulf / 2000 بجامعة كولومبيا والخبير في الشأن الإيراني في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جيمي كارتر، "ربما تكون إيران اليوم على بعد شهر أو شهرين من امتلاك ما يكفي من المواد التي يمكن أن تكون كافية، مع مزيد من التخصيب، لبناء قنبلة فعلية". وأضاف: "ومع ذلك، لن تُنسى المهارة والخبرة التي طوروها في هذه الجولة. لذا، حتى إذا عادت إيران إلى الوضع الأصلي لعام 2015، فستكون أكثر استعدادًا للوصول إلى هناك بشكل أسرع في المرة القادمة، إذا كانت هناك مرة أخرى". ومع ذلك، يعتقد سيك وآخرون أن إيران لم تتخذ القرار النهائي بعد لاتخاذ تلك الخطوة الأخيرة نحو جهاز نووي قابل للاختبار. وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يقع على عاتقه اتخاذ مثل هذا القرار، قد قال إن القنبلة الذرية "حرام" أو محرمة في الإسلام. علاوة على ذلك، يشير سيك إلى أن إيران على بعد عام أو عامين على الأقل من إنتاج جهاز يمكن تركيبه على صاروخ وإطلاقه على دولة مجاورة أو خارجها".وبحسب الشبكة، "في هذه الأثناء، يلعب البيت الأبيض لعبة إلقاء اللوم. وها هو يربط تقدم إيران المتسارع نحو تصنيع قنبلة بانسحاب ترامب من الإتفاقية. لكن في الواقع، تخاطر الولايات المتحدة من خلال عدم إيلاء الموضوع الإيراني الأهمية القصوى والتركيز عوضاً عن ذلك على المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا، دون أن تتنبه إلى إمكانية ربط الموضوعين ببعضهما البعض بطريقة ما. منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، لم تعد موسكو تشترك في حدود برية مع إيران، إلا أنه آخر ما تريده روسيا هو قوة نووية أخرى قريبة منها. أدْخِل الصين في المعادلة وسرعان ما تصبح لعبة الشطرنج ثلاثية الأبعاد. في حين أن الصين قلقة من صراع أوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يعطل بعض إمداداتها من الطاقة، إلا أنها لا يبدو وأنها قلقة بشأن تواجد إيران مسلحة نوويًا. في الوقت نفسه، وكواحد من العملاء القلائل للنفط الإيراني الخاضعين للعقوبات، ليس لدى الصين سوى القليل من الحوافز لرفع العقوبات. ومع ذلك، يصر البيت الأبيض على أن الإدارة كانت قادرة على التعامل مع روسيا والصين في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة وأن إيران وحدها هي التي تتباطأ. ومع ذلك، كان كل من وزير الخارجية أنطوني بلينكين وكبير مفاوضيه ويندي شيرمان، المهندس الأصلي لخطة العمل الشاملة المشتركة في عهد الرئيس باراك أوباما، يركزان باهتمام على المحادثات الروسية الأوكرانية ويسعيان إلى اتفاق أوروبي على فرض عقوبات في حال قرر بوتين غزو أوكرانيا. في الواقع، عندما أجرى بلينكين مقابلة على إذاعة "أن بي آر" الأميركية، الأسبوع الماضي، أمضى معظم وقته يتحدث عن روسيا وأوكرانيا. في النهاية، عندما تحول الحديث إلى إيران، كرس بلينكين معظم طاقته لإلقاء اللوم على ترامب".ورأت الشبكة أنه "ليس هناك شك في أن التأثير الفوري للغزو الروسي لأوكرانيا سيكون أكثر ترويعًا، لكن التحركات التي لا هوادة فيها من قبل إيران نحو تخصيب اليورانيوم والأدلة على أن الولايات المتحدة تبدو على الأقل أنها أعطت الأولوية للمفاوضات مع روسيا بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تضيع على قيادة إيرانية ذكية للغاية. ونقلت الشبكة عن كبار مسؤولي إدارة بايدن قولهم إنهم يعتقدون أنهم قادرون على التعامل مع روسيا والصين في ما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة. سيتمثل الدليل الرئيسي في المكان الذي تقف فيه المفاوضات عند إعادة إطلاقها بعد الانقطاع الحالي. في الواقع الآن، بدأ كل من له مصلحة في القدرات النووية الإيرانية في إعادة تموضع نفسه في حال فشلت المفاوضات. وفي اجتماع لوزراء خارجية الصين وإيران الأسبوع الماضي، أعلنت الدولتان عن اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية. أصبحت الصين زبونًا رئيسيًا للنفط الإيراني، حيث استوردت حوالي 590 ألف برميل يوميًا العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ إعادة ترامب فرض العقوبات. إن رفع العقوبات يمكن أن يهدد ذلك التفرد. في الوقت نفسه، تعمل روسيا وإيران أيضًا على تعزيز الروابط، وذلك مع استضافة الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي وسط خطط لاتفاق تجاري وعسكري مدته 20 عامًا. كما بدأت دول أخرى في المنطقة في التحوط من رهاناتها. لدى إسرائيل وروسيا مصالح كبيرة في القدرات النووية الإيرانية - ربما أكبر من أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة، والتي تقع خارج نطاق أي صاروخ إيراني تم اختباره حتى الآن".وأضافت، "في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وبوتين "على استمرار التعاون الوثيق في هذا المجال"، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقد أبرمت الدولتان بالفعل اتفاقية "عدم تضارب" تسمح للطائرات الحربية الإسرائيلية بمهاجمة القواعد الإيرانية وقوافل الأسلحة في سوريا - ويمثل عدم التضارب امتدادًا أساسيًا إذا قامت إسرائيل بشن غارة جوية على المنشآت النووية الإيرانية. في أماكن أخرى، بدأت المملكة العربية السعودية في التقرب من بكين. تساعد الصين السعوديين في كل شيء من برنامج تطوير الصواريخ إلى شبكة تحلية المياه الضخمة، وهي بالفعل واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة. إنها علاقة يمكن أن تثبت أنها مصدر مثمر للتكنولوجيا النووية إذا طورت إيران سلاحها الخاص. بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، تبقى الظروف الرئيسية لإيران دون تغيير تقريبًا. أفادت وكالة "نور نيوز"، وهي خدمة إخبارية تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأسبوع الماضي أن "التحقق والضمانات" - رمز للمطالبة المستمرة برفع كل العقوبات - هي شرط مسبق لموافقة إيران على استئناف الاتفاق".وسألت الشبكة، "هل ترضى إيران بأن تكون دولة على عتبة نووية بشكل دائم وهل سيلبي ذلك الاحتياجات الأمنية لجيرانها والأهداف المحتملة؟ من الصعب أن نرى كيف يمكن لعملية خطة العمل الشاملة المشتركة أن تنجو من الانهيار التام في المحادثات الأمنية بين الشرق والغرب أو بشكل أكثر تحديدًا أي توغل في أوكرانيا من قبل القوات الروسية. لكن يجب على إدارة بايدن أن تجد طريقة لمواصلة التركيز على إيران. في الجولة القادمة من محادثات فيينا، يجب أن يكون هناك بعض الأدلة الحقيقية والملموسة على إحراز تقدم".