علماء يحذرون: من السابق لأوانه استبعاد مفاجآت كورونا

حذر خبراء الأمراض المعدية من أنه من السابق لأوانه أن يتوقف السكان عن اتخاذ خطوات لتجنب عدوى كوفيد-19، على الرغم من ادعاء مسؤولي الصحة أنه لا مفر من أن يصاب معظم الناس بمتحور "أوميكرون" الذي يبدو أكثر اعتدالًا.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "قام العديد من البلدان بتخفيف القيود المتعلقة بكوفيد، ووصل الأمر ببعض البلدان إلى إلغائها، وذلك بعد مقارنة أعداد الحالات المتزايدة مقابل معدلات التطعيم. ودعا قادة بعض الدول الأوروبية إلى بدء أزمة فيروس كورونا في التحول من جائحة إلى مستوطن، وأن يتم التعامل مع هذا الوباء كما يتم التعامل مع الأنفلونزا الموسمية. ووفقاً لصحيفة "التلغراف"، في المملكة المتحدة، حيث بدأت الحالات الجديدة في التراجع عن مستوياتها القياسية بعد ارتفاع شهر كانون الأول، يقال إن الحكومة تضع خططًا لإلغاء قوانين الطوارئ الخاصة بكوفيد تمامًا، بما في ذلك متطلبات العزل الذاتي. أظهرت البيانات الرسمية المنشورة يوم الاثنين أن حوالي 98٪ من سكان المملكة المتحدة لديهم الآن أجسام مضادة للحماية من الفيروس، إما من خلال التطعيم أو إصابتهم بالعدوى. وتلقى ما يزيد قليلاً عن 80٪ من سكان البلاد جرعتين من لقاح كوفيد. هناك إجماع بين الكثيرين على أن متحور "أوميكرون" شديد الانتقال هو شديد العدوى، وسوف يصاب الجميع في نهاية المطاف بكوفيد. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأسبوع الماضي، أن كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، الدكتور أنطوني فوسي، توقع أن السلالة "ستعثر على الجميع". ومع ذلك، لا يزال العديد من العلماء يحثون السكان على فعل ما في وسعهم لتجنب الإصابة".وأضافت الشبكة، " قال البروفيسور ليام سميث، الطبيب ومدير مدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة، لشبكة "سي أن بي سي"، إنه وعلى الرغم من أن "أوميكرون" يبدو أكثر اعتدالًا بطبيعته، فإن المعرفة العلمية لا تزال "غير كاملة كما نرغب" حول كيفية تأثير المتغير شديد التحور على الأفراد الضعفاء. وأضاف في خلال مكالمة هاتفية: "إذا شعر المستضعفون بأنه ليسوا على ما يرام تمامًا لدى إصابتهم بالمتحور الشديد- والبعض سيشعر بذلك - إذا حدث كل هذا في وقت واحد، إذا تركنا الأمر يمزق المجتمع، فهذا من شأنه أن يصيب أي نظام صحي في العالم بالإرهاق". وتابع قائلاً: "وهذه فكرة قاتمة للغاية - قاتمة للغاية لدرجة أنها مخيفة للغاية. من الواضح أن معظم الناس لا يصابون بتوعك شديد مع "أوميكرون"، لكن ليس لدينا دليل واضح على أن هذا الأمر ينطبق على الجميع". وأضاف سميث أن زيادة قابلية انتقال "أوميكرون" تؤكد أنه لا يزال يشكل مخاطر كبيرة، على الرغم من أن الأعراض التي يسببها أكثر اعتدالًا. وأوضح قائلاً: "نظرًا لكونها معدية جدًا، فقد تكون حرفيًا عبارة عن ملايين الأشخاص المصابين بأمراض شديدة في نفس الوقت، وهو ما لا يستطيع أي نظام صحي التعامل معه". وتابع قائلاً: "لديك أيضًا حقيقة مفادها أن الناس سيمرضون. هذا المتحور لا يسبب مرضًا خطيرًا، ولكن أعراضه تفرض على الأشخاص المصابين البقاء في المنزل إلى حين تعافيهم. وإذا شهدنا على ذلك دفعة واحدة عبر المجتمع بأسره، حتى في غضون أسابيع قليلة، فهذا يعني أن الشرطة ستكافح، والمتاجر الكبرى لن تفتح أبوابها ، والنظام الصحي سيتوقف عن العمل، إذاً، سنشهد على اضطراب اجتماعي كبير"."وأضافت، "وحذر مسؤولو الصحة العامة من خطر "كوفيد الطويل". وقدرت منظمة الصحة العالمية سابقًا أن ما بين 10 ٪ إلى 20 ٪ من مرضى كوفيد يعانون من أعراض طويلة الأمد بعد الإصابة. يمكن أن تشمل هذه الأعراض الممتدة التعب المستمر وضيق التنفس وضباب الدماغ والاكتئاب. في المملكة المتحدة، حيث تم تخفيض فترة العزل لمصابي كوفيد إلى خمسة أيام يوم الاثنين، قال سميث إنه يعتقد أن الحكومة تنفذ "منحاً تدريجياً معقولاً للغاية". في غضون ذلك، أشار فيليب أنيانو، المحاضر في الصحة العامة في كلية الطب بجامعة كارديف، إلى أن التصور القائل بأن متحور "أوميكرون" يجعل كوفيد أقل تهديدًا أصبح أكثر شيوعًا بين عامة السكان. وأضاف في خلال مكالمة هاتفية، "بغض النظر عن تسببه في أعراض أكثر اعتدالًا، أعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى الحفاظ على تلك الإجراءات التي ساعدتنا على تجاوزها، وخاصة ارتداء أقنعة الوجه، والتباعد الاجتماعي وغسل أيدينا بشكل متكرر". وقال إنه من السابق لأوانه أن يتوقف الجمهور عن محاولة تقليل المخاطر المرتبطة بكوفيد، خاصة في فصل الشتاء - "الفترة الأكثر أهمية من حيث عبء الأمراض المعدية". وقالت ديبتي جورداساني، كبيرة المحاضرين في علم الأوبئة بجامعة كوين ماري بلندن، عبر تويتر يوم الأحد إن التعايش مع الفيروس "لا يعني عدم القيام بأي شيء وترك" كبار السن والضعفاء يموتون في الغالب". وقالت: "الأشخاص الذين يرتدون أقنعة عالية الجودة ليسوا مقيدين ولكنهم ينقذون الكثير من الأرواح". وسألت: "هل نقول بجدية إننا لن نحرك ساكنًا لإنقاذ حياة الأشخاص" المسنين والضعفاء؟"خطر كوفيد "هرمجدون"وبحسب الشبكة، "حذر سميث من أنه على الرغم من وجود سبب للتفاؤل الحذر، إلا أنه لا يزال من السابق لأوانه استبعاد المزيد من المفاجآت تمامًا. وتابع قائلاً: "ستنستنج من خلال الأوبئة التي أصابت الأرض عبر التاريخ أن هذا البديل متحور للغاية، وأنه لا يوجد سوى عدد قليل من الطفرات التي يمكنه خلقها، وأظهر تاريخ فيروسات كورونا أنها تميل إلى التحول إلى أشكالٍ أكثر إعتدالاً إلى أن تصبح هذه الفيروسات مستوطنة في المجتمع أو أن تختفي تماماً". وأضاف: "يبدو أن هذا هو المنحى الذي يسلكه متحور "أوميكرون". إنه معدي للغاية، لذلك سيكون من الصعب استبداله". ومع ذلك، أضاف سميث أن كوفيد "يتصرف بشكل مختلف تمامًا عن الفيروسات التاجية الأخرى"، محذرًا من أنه سيكون من الحماقة استبعاد متحور جديد أكثر خطورة. وقال: "يمكن أن يظهر متحور آخر يسبب مرضًا أكثر خطورة ويكون أكثر عدوى - قد يكون حقًا هرمجدون، قد يكون حقًا مادة خيال علمي، تمامًا كما رأينا العام الماضي". ووافق أنيانو على أنه لا يزال من السابق لأوانه الشعور بالاسترخاء التام. وقال: "نحن نعلم أن "أوميكرون" أكثر قابلية للانتقال ولكن ليس بجدية المتحورات الأخرى، إلا أنه لا يوجد ضمان لما سيكون عليه المتحور التالي". وتابع قائلاً: "أحد أسباب انتشار "أوميكرون" على نطاق واسع هو أنه عندما وصل إلى سكان المملكة المتحدة، تم تقليل الكثير من تدابير الصحة العامة. كنا نلعب نهجًا تفاعليًا للسيطرة عليه بدلاً من أن نكون استباقيين". وأضاف أن العالم لا يزال في خضم الوباء وأنه من السابق لأوانه العودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة. وحذر من أن "التخلص من جميع الإجراءات يعرضنا للخطر إذا ظهر أي بديل جديد". وأضاف: "قد يكون أقل إنتقالًا أو أكثر إنتقالًا، وقد يكون أكثر خطورة من حيث النتائج فقد تؤدي إلى الموت والاستشفاء". وحذر أنيانو من أنه "من المعقول أن يلتزم الأفراد ببعض الإجراءات، حتى في ظل تخفيف عدد كبير من القيود الموضوعة من قبل الحكومة". وختم بالقول: "بغض النظر عما إذا كانت القيود الحكومية باقية أو تم إلغاؤها، لا يزال بإمكان الأفراد اتخاذ قرارات بشأن الطريقة التي يمارسون بها أنشطتهم اليومية"."