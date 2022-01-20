عربي-دولي

أموال تتطاير بسماء دمشق.. والناس يركضون لالتقاطها! (فيديو)

Lebanon 24
20-01-2022 | 03:44
A-
A+
Doc-P-909206-637782727836228759.png
Doc-P-909206-637782727836228759.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو انتشر سريعا، أظهر التقاط مواطنين لأموال من فئة ألفي ليرة متناثرة على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق.

 

ويظهر الفيديو أناساً يركضون بالشوارع لالتقاط أوراق المال المتناثرة بين السيارات والمارة، فيما يتوقف آخرون عن القيادة ويركنون مركباتهم ويتدرجون منها للحصول على المال.

 

 
 

وبينما لم يعرف حتى الآن مصدر تلك الأموال، رجّحت شبكة "صوت العاصمة" أن تكون عائدة إلى شخصين اختلفا داخل سيارة، فقام أحدهما برمي "رزمة" من النقود إلى الشارع.

 

كما يسمع من الفيديو صوت أحدهم ماراً بسيارته من جانب كبير بالسن يركض لجمع الأوراق، ويقول له باللهجة السورية: "هتلك 2000 حجي"، وقصد منها طالبا ورقة من فئة الـ2000 ليرة سورية.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-01-20
09:00 | 2022-01-20
08:30 | 2022-01-20
08:00 | 2022-01-20
07:57 | 2022-01-20
07:30 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website