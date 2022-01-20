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منظمة الصحة العالمية تدعو إلى مراقبة دقيقة لانتقال "كورونا" بين الحيوانات والبشر

Lebanon 24
20-01-2022 | 06:31
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خلال اجتماع عقد في جنيف، دعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى إجراء مراقبة دقيقة لجميع حالات الانتقال المحتمل لفيروس "سارس-كوف-2 " بين الحيوانات والبشر.

وكان الاجتماع العاشر للجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تطور الوضع مع "كوفيد – 19" قد عُقد في 13 كانون الثاني، ودعا الخبراء، بوجه خاص، الدول إلى "إجراء تحقيقات وبائية بشأن انتقال فيروس (سارس-كوف-2 ) بين الحيوانات والبشر، بالإضافة إلى إجراء مراقبة موجهة للحيوانات التي من المحتمل أن تكون ناقلة أو حاضنة للفيروس".

وترى منظمة الصحة العالمية إن المراقبة  المباشرة والآنية وتبادل البيانات بشأن انتقال وتطور "سارس كوف-2 " في الحيوانات سيساعد على إدراك عالمي لوبائيات الفيروس، وتحديد المتغيرات الجديدة في الوقت المناسب في مجموعات الحيوانات وتحديد المخاطر الصحية العامة.
المصدر: روسيا اليوم
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