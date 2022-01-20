عربي-دولي

قوة "بركان تونغا" وصلت إلى الفضاء!

Lebanon 24
20-01-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-909288-637782833327379882.jpg
Doc-P-909288-637782833327379882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال موقع "ساينس أليرت" إن العلماء يعكفون على البحث عن الآثار التي خلّفها "بركان تونغا" في الفضاء.


وكان ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها إباي حديث الصحف والمواقع العالمية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات وأدى إلى موجات تسونامي.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الانفجار المذهل الذي خلفه البركان، مساء السبت، مع تصاعد عمود من الرماد والبخار والغاز على شكل عش الغراب فوق مياه المحيط الهادئ الزرقاء.

وقالت تقارير إعلامية إن الثوران استمر ثماني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه سمع "مثل دوي رعد من بعيد".

وأوضح "ساينس أليرت" أن عمود الرماد الهائل وصل إلى طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض.

وتابع: "ويبدو أن الثوران البركاني ولّد سلسلة من ما يسمى -موجات الجاذبية الجوية-، التي تم الكشف عنها بواسطة قمر اصطناعي تابع لوكالة ناسا".

ويتطلع العلماء، حاليا، إلى معرفة تأثير هذه الموجات على الفضاء.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-01-20
09:00 | 2022-01-20
08:30 | 2022-01-20
08:00 | 2022-01-20
07:57 | 2022-01-20
07:30 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website