عمرها 6 أسابيع فقط... إصابة ابنة جونسون بـ"كورونا"

قال مصدر لصحيفة "ديلي ميل" إن ابنة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغة من العمر ستة أسابيع أصيبت بفيروس كوفيد -19.وبحسب المعلومات فإن رومي إيريس شارلوت جونسون، ابنة رئيس الوزراء وزوجته كاري جونسون، "في تحسن" بعد إصابتها بالفيروس في عمر خمسة أسابيع.ويوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن أحد أفراد أسرة جونسون قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيتبع الإرشادات، بما في ذلك الاختبار اليومي والحد من الاتصال بالآخرين".وقد ألغى جونسون زيارة إلى لانكشاير ولم يظهر علنا لبضعة أيام بعد الإعلان.