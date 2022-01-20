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الصحة الألمانية تتوقع وصول ذروة إصابات كورونا الشهر المقبل

Lebanon 24
20-01-2022 | 09:00
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قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إنه من المتوفع أن يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في الارتفاع لعدة أسابيع قبل أن يبلغ ذروته الشهر المقبل.

وأضاف لاوترباخ في مقابلة مع محطة التلفزيون الألماني الثاني "زد دي إف" مساء الأربعاء أن "الموجة الحالية ستصل ذروتها في منتصف شباط تقريبا".

وحذر من أنه "رغم انخفاض معدلات إيداع المستشفيات في الوقت الراهن، لكن العيادات قد تشهد ضغوطا شديدة في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن نسبة الأفراد فوق سن الخمسين الذين لم يتلقوا اللقاح أعلى بشكل واضح في ألمانيا من ما هي في الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وبريطانيا ودول أخرى".
المصدر: روسيا اليوم
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