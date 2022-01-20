عربي-دولي

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات من سوريا إلى الأردن

Lebanon 24
20-01-2022 | 09:30
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أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة في محافظة درعا الواقعة جنوب سوريا أحبطت عملية تهريب كميات من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب عبر الحدود مع الأردن.

وكشف مصدر في الجهات المختصة بتصريح لـ"سانا" أنه "من خلال المتابعة الأمنية الحثيثة لعمليات التهريب تم إحباط ومصادرة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة تقدر بمئات الآلاف، كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود السورية الأردنية".

وبيّن المصدر أنه تم توقيف بعض المهربين وستتم إحالتهم للقضاء المختص أصولا في حين تجري ملاحقة باقي المهربين لإجراء اللازم بحقهم.

المصدر: روسيا اليوم
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