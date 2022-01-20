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وزير الصحة البريطاني: ينبغي التعايش مع كورونا لأنه قد يبقى للأبد

Lebanon 24
20-01-2022 | 10:30
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قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، الخميس، إنه يتعين على بلاده تعلم كيفية التعايش مع فيروس كورونا المستجد، إذ انه قد يبقى للأبد.

ولفت إلى أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس التاجي.

وأوضح جاويد في تصريحات تلفزيونية: "يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه، ومن المحزن أن الناس تموت من جراء الإنفلونزا كذلك، وفي السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 ألفا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل".

وأردف: "مرض كوفيد-19  لن يختفي، فهو سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه".

وأضاف: "أعتقد أننا نقود أوروبا في التحول من الجائحة إلى الوباء المتوطن ونتقدم الآخرين في إظهار كيفية التعايش مع كورونا للعالم".
المصدر: الحرة
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