الرئيس الايراني: نريد التوصل لاتفاق نووي لرفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنّ بلاده تريد التوصل لاتفاق نووي من أجل رفع العقوبات، زاعما أن وكالة الطاقة الذرية لم ترصد أي انتهاكات لبرنامج طهران النووي.إلى هذا، نقل تلفزيون العالم الإيراني عن رئيسي قوله إن "التعاون بين طهران وموسكو سيعزز الأمن في المنطقة".وأضاف رئيسي، الذي يزور موسكو حاليا، أن بلاده تسعى "لتطوير علاقاتها مع روسيا على أسس ثابتة دون السماح بتدخل الأطراف الأخرى".وأشار إلى أن إيران "تنوي التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لأنها تسعى لرفع جميع إجراءات الحظر عن شعبها".واعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت" في تقارير لها أنه لا يوجد "أي انتهاك" في البرنامج النووي الإيراني.