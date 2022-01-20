11
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
3
o
بعلبك
9
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
فيروس قاتل يترك الأرانب تنزف حتى الموت... هل يُصيب البشر؟!
Lebanon 24
20-01-2022
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعاني الأرانب في العديد من الولايات الأميركية، البرية والداجنة، من فيروس شديد العدوى يسبب مرض نزيف الأرانب، وهي حالة تقتل ما بين 80٪ إلى 100٪ من جميع الحيوانات المصابة.
ومع فترة حضانة من ثلاثة إلى تسعة أيام، يتجلى المرض في مجموعة من الأعراض، أكثرها شيوعا تشمل الخمول والحمى وفقدان الوزن ونزيف الأنف أو العينين.
ووفقا لإدارة الزراعة الأميركية، لا يصيب الفيروس، المعروف باسم RHDV2، البشر.
واكتٌشف العامل الممرض لأول مرة في الولايات المتحدة العام الماضي، وانتشر منذ ذلك الحين في حوالي 17 ولاية، وكانت نيويورك وفلوريدا آخرهما لتحديد المرض الفتاك.
وفي نيويورك، نصحت إدارة الزراعة والأسواق المحلية (NASDA) مالكي الأرانب بالاتصال بالأطباء البيطريين بشأن التطعيم. كما أطلقت حملة تلقيح في فلوريدا، حيث قالت السلطات إنها أعطت الضوء الأخضر لـ "استخدام لقاح Medgene المعتمد تجريبيا والذي يستهدف سلالة RHDV-2 الأميركية".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعدما وصل أمس إلى 22 ألف ليرة.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
02:05 | 2022-01-20
20/01/2022 02:05:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
Lebanon 24
العاصفة الثلجية مستمرة و "تتحوّر"
22:18 | 2022-01-19
19/01/2022 10:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
Lebanon 24
بعد الانخفاض الكبير.. كم بلغ سعر دولار "صيرفة" اليوم؟
10:58 | 2022-01-19
19/01/2022 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. هذا ما سجله مساء اليوم
14:00 | 2022-01-19
19/01/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار... هذا ما سجّله في السوق الموازية عصر اليوم
09:45 | 2022-01-19
19/01/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:30 | 2022-01-20
إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات من سوريا إلى الأردن
09:00 | 2022-01-20
الصحة الألمانية تتوقع وصول ذروة إصابات كورونا الشهر المقبل
08:30 | 2022-01-20
عمرها 6 أسابيع فقط... إصابة ابنة جونسون بـ"كورونا"
08:00 | 2022-01-20
"ظواهر التطرف المناخي" تهدد مستقبل الشرق الأوسط.. هل بات منطقة غير قابلة للسكن؟
07:30 | 2022-01-20
الإمارات تكشف لأول مرة عن الأسلحة التي استخدمتها "أنصار الله" في هجوم أبو ظبي
07:00 | 2022-01-20
قوة "بركان تونغا" وصلت إلى الفضاء!
فيديو
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
20/01/2022 16:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"إل جي" تتألق من جديد في سوق الهواتف بجهاز مميز... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-01-18
20/01/2022 16:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سيارات "فورد"... تعرفوا إلى "Mondeo" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-01-18
20/01/2022 16:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact