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فيروس قاتل يترك الأرانب تنزف حتى الموت... هل يُصيب البشر؟!

Lebanon 24
20-01-2022 | 07:57
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تعاني الأرانب في العديد من الولايات الأميركية، البرية والداجنة، من فيروس شديد العدوى يسبب مرض نزيف الأرانب، وهي حالة تقتل ما بين 80٪ إلى 100٪ من جميع الحيوانات المصابة.

ومع فترة حضانة من ثلاثة إلى تسعة أيام، يتجلى المرض في مجموعة من الأعراض، أكثرها شيوعا تشمل الخمول والحمى وفقدان الوزن ونزيف الأنف أو العينين.

ووفقا لإدارة الزراعة الأميركية، لا يصيب الفيروس، المعروف باسم RHDV2، البشر.

واكتٌشف العامل الممرض لأول مرة في الولايات المتحدة العام الماضي، وانتشر منذ ذلك الحين في حوالي 17 ولاية، وكانت نيويورك وفلوريدا آخرهما لتحديد المرض الفتاك.

وفي نيويورك، نصحت إدارة الزراعة والأسواق المحلية (NASDA) مالكي الأرانب بالاتصال بالأطباء البيطريين بشأن التطعيم. كما أطلقت حملة تلقيح في فلوريدا، حيث قالت السلطات إنها أعطت الضوء الأخضر لـ "استخدام لقاح Medgene المعتمد تجريبيا والذي يستهدف سلالة RHDV-2 الأميركية".
المصدر: روسيا اليوم
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