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مقتل شخصين على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار في لاهور الباكستانية

Lebanon 24
20-01-2022 | 11:30
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لقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 22 آخرون اليوم الخميس فى انفجار قنبلة فى منطقة تسوق مزدحمة فى مدينة لاهور الباكستانية ، وفقا لما ذكرته الشرطة ومسؤولون.

وصرح المتحدث باسم شرطة لاهور رنا عارف لوكالة فرانس برس أن "التحقيقات الاولية تظهر أن الانفجار كان جهازا مضبوطا على دراجة نارية".

وقالت مصادر مستشفى والشرطة إن شخصين قتلا، أحدهما طفل، وأصيب 22 في الانفجار الذي وقع في منطقة أناركالي التجارية المزدحمة في لاهور القديمة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن وقعت سلسلة من الانفجارات والهجمات ضد الشرطة منذ ديسمبر عندما انقضت هدنة بين الحكومة وطالبان الباكستانية، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن معظم تلك الحوادث.
المصدر: روسيا اليوم
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