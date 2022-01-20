جونسون يطالب روسيا بعدم التحرك ضد أوكرانيا

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، تحذيرات لروسيا من مغبة أي عمل عسكري في أوكرانيا، وذلك رغم نفي موسكو على أعلى المستويات نيتها التحرك عسكريا ضد كييف.وقال لصحفيين "لا شك أنه إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل، بأي حجم كان، أعتقد بأنه سيشكل كارثة، ليس فقط لأوكرانيا إنما لروسيا، وسيمثل كارثة للعالم".وجاء تصريح جونسون قبل انضمامه إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في برلين بشأن الملف الأوكراني.