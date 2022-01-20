عربي-دولي

جونسون يطالب روسيا بعدم التحرك ضد أوكرانيا

Lebanon 24
20-01-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-909350-637782946451172747.jpg
Doc-P-909350-637782946451172747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، تحذيرات لروسيا من مغبة أي عمل عسكري في أوكرانيا، وذلك رغم نفي موسكو على أعلى المستويات نيتها التحرك عسكريا ضد كييف.

وقال لصحفيين "لا شك أنه إذا قامت روسيا بأي شكل من أشكال التوغل، بأي حجم كان، أعتقد بأنه سيشكل كارثة، ليس فقط لأوكرانيا إنما لروسيا، وسيمثل كارثة للعالم".

وجاء تصريح جونسون قبل انضمامه إلى المحادثات بين الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين في برلين بشأن الملف الأوكراني.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-01-20
16:30 | 2022-01-20
15:40 | 2022-01-20
15:38 | 2022-01-20
15:33 | 2022-01-20
15:31 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website