بلينكن: محادثات إيران النووية بلغت مرحلة حاسمة

أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أنّ "المحادثات بشأن برنامج إيران النووي بلغت مرحلة حاسمة"، محذرا من أنّه "سيكون من الضروري سلك مسار مختلف مع طهران إذا لم يتم إحراز تقدم".



وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني: "ثمة إلحاح حقيقي والأمر بات حاليا مسألة أسابيع، لنحدد ما إذا كان بإمكاننا العودة أم لا إلى الامتثال المشترك بالاتفاق النووي لعام 2015".