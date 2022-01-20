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الشرطة الأوكرانية تتلقى بلاغا حول تلغيم مقر زيلينسكي

Lebanon 24
20-01-2022 | 13:30
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن الشرطة الأوكرانية تلقت بلاغا من مصدر مجهول يتحدث عن "تلغيم" مقر رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، في كييف.

وأفادت صحيفة "فيستي" الأوكرانية بأن الشرطة أكدت أنها أغلقت مؤقتا الدخول إلى مقر زيلينسكي الواقع في شارع بانكوفايا من أجل فحص المبنى على خلفية تلقي البلاغ.

كما تم نشر عدة سيارات للشرطة وأخرى للإسعاف أمام مقر الرئيس الأوكراني.
المصدر: روسيا اليوم
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