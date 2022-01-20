هل هناك من يخطط لأخذ مكان جونسون في رئاسة الوزراء؟

ذكر موقع "عربي 21" أنّ صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت مقالا لمارك لاندلر وستيفن كاسل، قالا فيه إنه وبينما تنتظر المؤسسة السياسية البريطانية نتائج التحقيق الداخلي حول الحفلات، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت ستؤدي إلى مؤامرة ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، وإذا كان الأمر كذلك، فمن سيتخذ الخطوة الأولى ضده؟ولا يوجد نقص في المرشحين، من وزير الخزانة الطموح، ريشي سوناك، إلى وزيرة الخارجية ليز تروس. لكن تكتيكات تحدي القيادة وتوقيته صعبة للغاية، وقليل من الناس من ينسى القول البريطاني القديم: "من يستخدم السكين لا يلبس التاج أبدا".قد يفسر ذلك الهدوء المضطرب الذي ساد البرلمان منذ الأسبوع الماضي، عندما اضطر جونسون إلى الاعتذار عن التجمعات الاجتماعية في داونينغ ستريت التي انتهكت قيود الإغلاق. وينتظر حلفاؤه وخصومه على حد سواء، ليروا مدى الضرر الذي ستلحقه التحقيقات، ومدى تدهور حزب المحافظين في استطلاعات الرأي، وما إذا كان سيظهر قاتل ملوك سياسي.وقال روبرت فورد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر: "من السهل الحكم على هذه الأشياء بالنظر إلى الوراء، ولكن بصعوبة بالغة في التطلع إلى الأمام". وقال إن المعضلة كانت حادة بشكل خاص بالنسبة للوزير سوناك، الذي يقود استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين، وهو البديل الأكثر منطقية لجونسون.وأوضح فورد أنّ "هناك احتمال أن يكون سوناك يركب قمة موجة في الوقت الحالي"، ويمكن أن يفوت فرصته. لكن ربما يكون الخطر الأكبر هو الضرب الآن، فقط لفتح الطريق أمام منافس يميني يفضله حزب المحافظين.وأضاف: "هناك خطر أن تتفوق عليه تروس أو أي شخص آخر"، مضيفا أن التحدي الذي يواجهه جونسون قد يكون أكثر احتمالا بعد الانتخابات المحلية في أيار التي ستختبر شعبية حزبه.وكانت هشاشة وضع جونسون واضحة في الاستجابة الحذرة لكبار أعضاء حكومته. بينما قال سوناك يوم الثلاثاء إنه يصدق جونسون، حث الجمهور على انتظار نتائج التحقيق. وقال أيضا إن القانون الوزاري البريطاني كان واضحا بشأن عواقب الكذب على البرلمان: يصبح على رئيس الوزراء أن يستقيل.كانت تروس، التي رفعها جونسون إلى منصب وزيرة الخارجية في أيلول، أكثر صراحة. قالت الأسبوع الماضي إنها "أيدته بنسبة 100% لمواصلة العمل في الوظيفة". لكنها أضافت: "أتفهم تماما غضب الناس واستياءهم مما حدث".ولم تساعد قضية جونسون عندما ادعى مستشاره السابق الساخط، دومينيك كامينغز، يوم الاثنين، أنه ومسؤولا آخر حذرا رئيس الوزراء من أن الحفلة في أيار 2020 تنتهك قواعد الإغلاق ويجب إلغاؤها. يتناقض ذلك مع ادعاء جونسون في البرلمان بأنه لم يتم تحذيره بشأن التجمع، واعتبره "ضمنيا" حادث عمل.في زيارة إلى المستشفى يوم الثلاثاء، نفى جونسون مرة أخرى تضليل البرلمان. لكن في مقابلة مع سكاي نيوز، تجاهل سؤالا حول ما إذا كان كامينغز يكذب، واعتذر مرة أخرى عن "سوء التقدير" في كيفية تعامل داونينغ ستريت مع التجمعات الاجتماعية.وقال جوناثان باول، الذي شغل منصب رئيس ديوان رئيس الوزراء توني بلير؛ "بوريس جونسون لن يستقيل طواعية. سيذهب فقط إذا قام حزبه بالإطاحة به".ليس هذا صعبا، كما كان في الماضي: بموجب قواعد حزب المحافظين، يمكن للمشرعين إجراء تصويت ملزم بحجب الثقة عن جونسون إذا كتب 54 منهم طلبا رسميا. خطابات الطلب سرية. حتى الآن، دعا ستة من المحافظين فقط في البرلمان جونسون علنا إلى الاستقالة.في تصويت بحجب الثقة، الذي يتم إجراؤه بالاقتراع السري، سيحتفظ جونسون بوظيفته إذا فاز بأغلبية بسيطة من المشرعين المحافظين. سيكون بعد ذلك في مأمن من تحدٍ آخر من هذا القبيل لمدة عام ما لم يتم تغيير القواعد.لكن بدء هذه العملية لا يزال يعتمد على المحرك الأول. يجب أن تنتهي بعض المناورات عند اكتمال التحقيق الداخلي، بقيادة موظفة حكومية كبيرة، سو غراي، ربما في غضون الأسبوع المقبل. وقال محللون إن منافسيه المحتملين في مجلس الوزراء سيضطرون بعد ذلك إما إلى تأييده أو الاستقالة.سوناك وتروس هما المتنافسان الأكثر ذكرا. كمستشار، حصل سوناك البالغ من العمر 41 عاما على استحسان لتجميع حزم الإنقاذ المالي الضخمة في وقت مبكر من الوباء. في الآونة الأخيرة، على أي حال، أصبح معروفا بزيادات ضريبية تلوح في الأفق، يقول إنها ضرورية لتمويل نظام الرعاية الصحية، وسد العجز العام المتزايد.أسلوب تروس الواضح وأيديولوجية السوق الحرة جعلها تحظى بشعبية لدى قاعدة حزب المحافظين، وهذا ليس بالأمر السهل بالنسبة لسياسي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء عام 2016.وتحسنت صورتها منذ أن كلفها جونسون بالتفاوض بشأن الوضع التجاري لأيرلندا الشمالية مع الاتحاد الأوروبي بعد استقالة ديفيد فروست، الحليف الرئيسي الذي أبرم صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل.وقال بيتر وستماكوت، السفير البريطاني السابق في فرنسا، إذا تمكنت تروس من تجنب الصدام حول أيرلندا الشمالية، "فقد تكون بالفعل قوة لا يستهان بها عندما يبدأ حزب المحافظين في البحث عن زعيم جديد".ويمكن لسوناك أيضا أن يحاول خلف الأبواب المغلقة أن يضع نوعا من بطاقة الوحدة، حيث سيصطف دعم تروس والمرشحين المحتملين الآخرين، مثل جيريمي هانت، وزير الخارجية السابق من خلال عرض وظائف رائعة عليهم في حكومة جديدة.