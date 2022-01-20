وزيرة الدفاع الإسبانية: أرسلنا سفنا حربية إلى البحر الأسود ونفكر في إرسال طائرات

أعلنت إسبانيا أنها أرسلت سفنا حربية إلى البحر الأسود وتفكر في إرسال طائرات حربية كذلك إلى المنطقة.

وحسب "رويترز"، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، اليوم الخميس، إن إسبانيا أرسلت سفنا حربية للانضمام إلى القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط والبحر الأسود.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن سبب إرسال تلك السفن هو ما وصفته بـ "تصاعد التوتر في المنطقة بسبب التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية".وقالت روبلز للصحفيين إن كاسحة ألغام في طريقها بالفعل وستبحر فرقاطة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام.ولفتت إلى أن حكومة مدريد تدرس أيضًا إرسال طائرات مقاتلة إلى بلغاريا، مؤكدة أن "روسيا لا تستطيع إخبار أي دولة بما يجب أن تفعله، لذا فإن الناتو سيحمي ويدافع عن سيادة أي دولة يمكنها أو تريد الانضمام إلى الناتو".وفي الوقت نفسه، أعلنت الوزيرة الإسبانية أن بلادها تفضل "ردا دبلوماسيا حصريا" لحل النزاع، حسب تعبيرها.وتأتي المساهمة الإسبانية في الانتشار العسكري لحلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا بعد أن ناقش وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الرد المنسق على التهديد الأوكراني من روسيا في اجتماع في واشنطن يوم الثلاثاء.يأتي ذلك بينما ينفي الكرملين أنه يخطط لشن هجوم، لكنه يقول إنه قد يتخذ عملا عسكريا غير محدد إذا لم يتم تلبية قائمة المطالب، بما في ذلك تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا كعضو على الإطلاق.