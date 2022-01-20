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اليونيسف: مقتل 9 أطفال وجرح 13 آخرين في المظاهرات الرافضة للانقلاب في السودان

Lebanon 24
20-01-2022 | 14:52
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أفادت منظمة اليونيسف بمقتل تسعة أطفال وجرح 13 آخرين، خلال المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان، والتي تركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
 
وأشار تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أنه تم التحقق من أكثر من 120 انتهاكا جسيما ضد الأطفال، في جميع أنحاء السودان، منذ الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول من العام الماضي.

وقال في بيان إن معظم الانتهاكات كانت ضد الأولاد المراهقين، مشيرا إلى اعتقال فتيان وفتيات لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة، مشيرا إلى أن الأطفال تأثروا نتيجة الهجمات المتكررة على المرافق الطبية.

وجدد دعوة اليونيسف للسلطات في السودان لحماية الأطفال في جميع أنحاء البلاد من الأذى والعنف في جميع الأوقات، مشددا أن الأطفال ليسوا هدفا بما في ذلك أثناء النزاع أو الأحداث السياسية.

وأضاف: "يجب أن يتوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
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