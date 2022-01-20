بينيت يتصل بمحمد بن زايد على خلفية الهجوم الصاروخي على أبو ظبي

تلقى ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالا من رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، حيث أعرب عن إدانته للهجوم على أبوظبي.

وأفادت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية بأن بينيت عبر خلال الاتصال "عن إدانته الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والتي أسفرت عن عدد من الضحايا المدنيين".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، حسب الوكالة، "دعم بلاده لكل ما تقوم به دولة الإمارات دفاعا عن أمنها ضد هذه الاعتداءات"، مشددا على "ضرورة التصدي للقوى الإرهابية التي تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة"، كما قدم تعازيه في ضحايا الاعتداءات الأخيرة.من جانبه، شكر آل نهيان بينيت على "ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الإمارات وشعبها".والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.