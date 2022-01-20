عربي-دولي

خبير: التكتيك الأميركي لإجراء حوار مع كوريا الشمالية كان خطأ

Lebanon 24
20-01-2022 | 14:59
A-
A+
يرى موظف صندوق حماية الديمقراطيات، إنتوني فوجيرو، أن التكتيك الأمريكي للتحاور مع كوريا الشمالية كان خاطئا مع الأخذ بعين الاعتبار 4 تجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ في الشهر الجاري.

Doc-P-909451-637783128993876032.jpg
Doc-P-909451-637783128993876032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرى موظف صندوق حماية الديمقراطيات، إنتوني فوجيرو، أن التكتيك الأمريكي للتحاور مع كوريا الشمالية كان خاطئا مع الأخذ بعين الاعتبار 4 تجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ في الشهر الجاري.
 
ونقلت قناة "CNBC" عن تصريح لروجيرو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان يعتمد على الحوار فقط"، مضيفا: "هكذا كانت سياسته في عام 2021. ولم يفرض خلال العام الماضي أي عقوبات على البرامج الصاروخية النووية لكوريا الشمالية".

وتابع: "لكن اتضح الآن أنه كان خطأ، لأنه أجريت اليوم التجربة الصاروخية الرابعة على التوالي. وأظن أن عددها سيكون أكبر، لأن الشهر لم ينته بعد".

وفي تعليقه على فرض العقوبات على 8 أشخاص ومنظمات متورطين في برامج إنتاج أسلحة الدمار الشامل في كوريا الشمالية والتي أعلنتها الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، قال الخبير: "سأقول إنه أول خطوة جيدة. لكنه يجب عليهم أن يفعلوا أكثر من ذلك بكثير".

وأوضح أن الإدارات الأمريكية السابقة ارتكبت خطأ، إذا كانت تعتبر المفاوضات مع كوريا الشمالية إنجازا، مشيرا إلى أن الرئيس بايدن يمكن أن يشدد ضغطه على بيونغ يانغ وأن يفرض العقوبات عليها عندما تجري الأخيرة تجارب صاروخية، وذلك بالرغم من مواصلة المفاوضات.

من جانبه صرح البروفيسور في جامعة "إيهوا" بكوريا الجنوبية، ليف إيريك إيسلي، أنه من الضروري عرض تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، إذا رغبت في استئناف الحوار. وأكد أنه لا يجوز تخفيف نظام العقوبات المفروضة على هذه الدولة، إذا قامت بأي تصرفات عدوانية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-01-20
16:30 | 2022-01-20
15:40 | 2022-01-20
15:38 | 2022-01-20
15:33 | 2022-01-20
15:31 | 2022-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website