عربي-دولي

فتح قضية جنائية لفتاة قامت بجلسة تصوير عارية قبالة جامع موسكو!

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:01
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أعلن مكتب لجنة التحقيقات الروسية في موسكو، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في قضية التقاط صور جريئة أمام مسجد موسكو الكبير.

وقالت مساعدة مدير المكتب، يوليا إيفانوفا، إن لجنة التحقيقات قرر فتح تحقيق ضمن بند إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين.

وأوضحت: "قامت مجموعة من الأشخاص ، بالقرب من شارع فيبولزوف بمدينة موسكو، وبالسعي لتحقيق هدف تدنيس موقع ديني مقدس يحترمه المؤمنون - مسجد للمسلمين، بارتكاب أعمال علنية تعبر عن عدم احترام واضح للآخرين من أجل إهانة المشاعر الدينية للمؤمنين".

ولاحقا قالت المدونة ماريا كاتانوفا، التي سجلتها كاميرات المراقبة وهي تلتقط صورا لامرأة في ملابس جريئة، إنها لم تكن تسعى إلى إهانة أحد بل بالعكس كانت تعمل على وضع إرشادات في مواقع التواصل الاجتماعي للتوضيح "ما لا يجب القيام به للترويج"، وأضافت: "لم تكن لدي أي نية للإساءة إلى أحد، أقدم اعتذاري لمن أهنتهم. الدين بالنسبة لي موضوع يحرم المساس به".
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