الرئيس الأوكراني يوجه انتقادات إلى بايدن

في موقف نادر، وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انتقادات إلى نظيره الأميركي جو بايدن، على خلفية تصريحاته الأخيرة عن خطر "تدخل روسي محدود" في أوكرانيا.

وأثار بايدن تساؤلات ملموسة بين حلفاء واشنطن، إذ قال أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء بمناسبة مرور عام على توليه مقاليد الحكم، إن رد الولايات المتحدة على "الغزو الروسي" المزعوم في أوكرانيا سيتوقف على ما ستفعله موسكو، موضحا أن "تدخلا روسيا محدودا" قد يستدعي ردا أقل صرامة من قبل الغرب من تدخل واسع النطاق.

وفي ما يبدو تعليقا على كلام بايدن هذا، كتب زيلينسكي على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "نود تذكير القوى الكبرى بأن ليست هناك تدخلات محدودة ودول صغيرة، مثلما ليس هناك خسائر محدودة وحزن قليل على خسارة الأحباء".



وتابع زيلينسكي أنه "يقول ذلك كرئيس دولة عظمى".



ونفت روسيا مرارا المزاعم الغربية عن تخطيطها لغزو أوكرانيا، محملة حلف الناتو المسؤولية عن التصعيد الحالي".