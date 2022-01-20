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باكستان... قتيلان على الأقل و26 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في لاهور

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:05
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قتل شخصان على الأقل وجرح 26 آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة تسوق مزدحمة بمدينة لاهور الباكستانية، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة لاهور لوكالة "فرانس برس" إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة موقوتة (زرعت) على دراجة نارية".

وقال موقع "ذا نيوز" إن الانفجار أسفر عن "تحطم نوافذ المباني المجاورة، فيما تضررت العديد من الدراجات النارية".

ولم تتبن أي جهة الانفجار، لكن العديد من الانفجارات والهجمات استهدفت الشرطة منذ ديسمبر، في أعقاب انتهاء هدنة بين الحكومة وحركة "طالبان" الباكستانية.

وأعلنت "طالبان" باكستان، المحلية القريبة من أفكار "طالبان" الأفغانية، المسؤولية عن معظم تلك الهجمات.
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