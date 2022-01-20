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عربي-دولي
مباحثات سورية عراقية لتوسيع التعاون الأمني وتأمين الحدود
Lebanon 24
20-01-2022
|
15:06
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بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وسفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح، آليات توسيع التعاون في المجال الأمني وتأمين الحدود ومنع تحرك الإرهابيين بين البلدين وتبادل المعلومات.
وذكرت وكالة "سانا" أن الجانبين بحثا أيضا سبل زيادة التعاون التجاري، وتسهيل مهمة الشاحنات السورية في نقل البضائع إلى المحافظات العراقية.
ونقلت الوكالة عن الدندح أن الكاظمي أكد خلال اللقاء حرص بلاده على تمتين العلاقات الثنائية في جميع المجالات الأمنية والتجارية والاقتصادية والثقافية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.
يذكر أن الدندح كان التقى، في 17 من الشهر الجاري، مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحثا سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني وتأمين الحدود.
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