عربي-دولي

توقيف أكثر من 300 مهاجر شرق المكسيك

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:11
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أُوقف أكثر من 388 شخصا بلا أوراق ثبوتية جاء معظمهم من أمريكا الوسطى خلال عمليتين في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، بحسب ما أعلنت الحكومة.
 
وأكد متحدث باسم المعهد الوطني للهجرة أنه "تم العثور على 334 شخصا مكدسين في مؤخر مقطورة في نطاق بلدية ألفارادو، كذلك تم التعرف على 54 مهاجرا من أمريكا الوسطى كانوا ينتقلون في حافلة متوجهة إلى مكسيكو" خلال عملية أخرى في بلدية أكايوكان. 

وأوقف سائقا المركبتين بتهمة الاتجار بالبشر، بينما نقل المهاجرون إلى مراكز احتجاز بهدف ترحيلهم.

ويخاطر الكثير من المهاجرين الوافدين من جنوب أمريكا ووسطها بحياتهم، خلال رحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر عبر المكسيك يواجهون خلالها خطر الحوادث والغرق وعنف العصابات.

وأعلنت المكسيك في كانون الأول شروطا جديدة لمنح تأشيرة للفنزويليين بعد ازدياد أعداد الآتين من هذا البلد الذي يعاني من أزمة، ويأمل كثيرون بالوصول إلى الولايات المتحدة.
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