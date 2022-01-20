عربي-دولي

وزير الخارجية الأوكراني: جاهز لإجراء لقاء ثلاثي مع بلينكن ولافروف

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:13
A-
A+
Doc-P-909458-637783136748568176.jpg
Doc-P-909458-637783136748568176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، استعداده لإجراء لقاء ثلاثي مع نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف بشرط موافقة لافروف على إجراء هذا اللقاء.
 
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لقد أكدت أثناء مفاوضاتي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التي جرت أمس الأربعاء، استعدادي لعقد لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وذلك حال موافقة لافروف عليه".

كما أكد أن الولايات المتحدة خصصت 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لتعزيز مجال الأمن الأوكراني في عام 2021.

وأضاف: "يمكنني التأكيد اليوم أن إدارة بايدن صادقت مؤخرا على تخصيص 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لمجال الأمن الأوكراني. ويزيد ذلك الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية الهادفة إلى تعزيز أمن ودفاع دولتنا إلى 650 مليون دولار لعام 2021، وهذا أكثر مما كان عليه كل سنة منذ عام 2014".

وأعلن الوزير في الوقت ذاته أن واشنطن جاهزة لمواصلة تعزيز القدرة الدفاعية لكييف وعلى وجه الخصوص تقديم الأسلحة الدفاعية الفتاكة لها.

وأكد: "الحديث لا يدور عن المجموعة الدفاعية بقيمة 60 مليون دولار التي قد تلقيناها في ديسمبر الماضي، فحسب، بل وعن الأحجام الإضافية من المعدات العسكرية والأسلحة الدفاعية بما فيها الفتاكة... الدفاعية لكن الفتاكة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2022-01-21
02:30 | 2022-01-21
02:00 | 2022-01-21
01:30 | 2022-01-21
01:00 | 2022-01-21
00:30 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website