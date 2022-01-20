وزير الخارجية الأوكراني: جاهز لإجراء لقاء ثلاثي مع بلينكن ولافروف

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، استعداده لإجراء لقاء ثلاثي مع نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف بشرط موافقة لافروف على إجراء هذا اللقاء.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لقد أكدت أثناء مفاوضاتي مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، التي جرت أمس الأربعاء، استعدادي لعقد لقاء ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، وذلك حال موافقة لافروف عليه".كما أكد أن الولايات المتحدة خصصت 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لتعزيز مجال الأمن الأوكراني في عام 2021.وأضاف: "يمكنني التأكيد اليوم أن إدارة بايدن صادقت مؤخرا على تخصيص 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية لمجال الأمن الأوكراني. ويزيد ذلك الحجم الإجمالي للمساعدات الأمريكية الهادفة إلى تعزيز أمن ودفاع دولتنا إلى 650 مليون دولار لعام 2021، وهذا أكثر مما كان عليه كل سنة منذ عام 2014".وأعلن الوزير في الوقت ذاته أن واشنطن جاهزة لمواصلة تعزيز القدرة الدفاعية لكييف وعلى وجه الخصوص تقديم الأسلحة الدفاعية الفتاكة لها.وأكد: "الحديث لا يدور عن المجموعة الدفاعية بقيمة 60 مليون دولار التي قد تلقيناها في ديسمبر الماضي، فحسب، بل وعن الأحجام الإضافية من المعدات العسكرية والأسلحة الدفاعية بما فيها الفتاكة... الدفاعية لكن الفتاكة".