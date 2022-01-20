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رئيس بيلاروس يعلن إصابته بـ"أوميكرون"

Lebanon 24
20-01-2022 | 15:31
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سبق أن أصيب بمتحور "أوميكرون" شديد العدوى من فيروس كورونا وتماثل للشفاء منه.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع رئيس جمهورية توفا الروسية، فلاديسلاف هوفاليغ: "نلاحظ أن أوميكرون يمثل فيروسا مختلفا تماما، وأشتبه بأننا ربما انزلقنا إلى الإنفلونزا العادية. أقول ذلك كشخص كان قد أصيب للمرة الثانية، وهذه المرة بأوميكرون".

وتابع لوكاشينكو أن متحور "أوميكرون" خلافا عن السلالات الأخرى من كورونا لا يتسبب في الالتهاب الرئوي، مضيفا أنه تجاوز المرض وهو واقف على قدميه، ولم يشعر بأي شيء وتم تشخيص إصابته بفحص خضع له في مرحلة متقدمة من فترة الإصابة.

وسبق أن أعلن لوكاشينكو في تموز 2020 أنه أصيب بفيروس كورونا وتماثل للشفاء منه "واقفا على قدميه" من دون ظهور أي أعراض.
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