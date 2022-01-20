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عربي-دولي
بوتين ومادورو يبحثان التعاون الثنائي ومحاربة فيروس كورونا
Lebanon 24
20-01-2022
|
15:38
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محاربة فيروس كورونا والتعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا في مختلف المجالات.
وجاء في بيان للكرملين بهذا الصدد، اليوم الخميس، أنه "جرت مناقشة مسائل التعاون الروسي الفنزويلي وسير تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وغيرها".
وأضاف البيان: "جرى التأكيد على أهمية مواصلة التعاون في محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك توريدات اللقاحات الروسية إلى فنزويلا".
وأكد الجانبان عزمهما على "مواصلة التنسيق الوثيق في الشؤون الدولية بناء على مبادئ الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أساسها العلاقات بين البلدين".
وأكد بوتين الدعم الروسي "لجهود السلطات الفنزويلية لتعزيز السيادة وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
واتفق الرئيسان على تكثيف الاتصالات بين روسيا وفنزويلا على مختلف المستويات.
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