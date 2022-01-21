عربي-دولي

اليابان: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة سكان تونغا

Lebanon 24
21-01-2022 | 01:00
A-
A+
Doc-P-909503-637783414645544807.jpg
Doc-P-909503-637783414645544807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، أن وزارته ستبذل قصارى جهدها لتقديم مساعدات لسكان مملكة تونغا المتضررة جراء ثوران البركان في البحر وأمواج تسونامي التي أثارها البركان.
ونقلت قناة "NHK" اليابانية عن تصريح الوزير في جلسة وزارته في طوكيو، اليوم الخميس: "ستبذل وزارة الدفاع قصارى جهدها لدعم المنكوبين في تونغا. وبهذا الصدد ننوي استخدام قوات الدفاع اليابانية التي تتوفر لديها الخبرة الكبيرة في إزالة آثار الكوارث في اليابان وخارجها".

ومن المتوقع أن تتوجه إلى أستراليا من اليابان طائرتا نقل عسكريتان باحتياطات مياه الشرب التي سيتم توزيعها بين سكان مملكة تونغا. كما ستتجه إلى منطقة الكارثة سفينة نقل عسكرية بمروحيتين على متنها ستوصل إلى الجزر المنكوبة المعدات الخاصة لتطهير الأراضي من الرماد البركاني. كما سيفتح 6 من العسكريين اليابانيين مكتبا خاصا في الأراضي الأسترالية سيقوم بجمع المعلومات حول الخسائر وتنسيق التعاون مع الدول الأخرى.

بدأ ثوران بركان-هونغا-تونغا-هونغا-هاباي في تونغا في 14 كانون الثاني الجاري. وفي 15 كانون الثاني تسبب الانفجار الكبير في مكان الثوران والنشاط البركاني في حدوث اثنين من تسونامي أسفرا عن إلحاق أضرار كبيرة بعاصمة تونغا مدينة نوكوالوفا الواقعة في الساحل الشمالي لجزيرة تونغاتابو وعدد من المنتجعات والتجمعات السكنية الواقعة في غرب هذه الجزيرة. ولا يزال معظم أراضي جزر الأرخبيل مغطية بالرماد البركاني الذي يمثل خطرا كبيرا على حياة وصحة السكان المحليين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-01-21
07:30 | 2022-01-21
07:00 | 2022-01-21
06:45 | 2022-01-21
06:30 | 2022-01-21
06:00 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website