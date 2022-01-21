15
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اليابان: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة سكان تونغا
Lebanon 24
21-01-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، أن وزارته ستبذل قصارى جهدها لتقديم مساعدات لسكان مملكة تونغا المتضررة جراء ثوران البركان في البحر وأمواج تسونامي التي أثارها البركان.
ونقلت قناة "NHK" اليابانية عن تصريح الوزير في جلسة وزارته في طوكيو، اليوم الخميس: "ستبذل وزارة الدفاع قصارى جهدها لدعم المنكوبين في تونغا. وبهذا الصدد ننوي استخدام قوات الدفاع اليابانية التي تتوفر لديها الخبرة الكبيرة في إزالة آثار الكوارث في اليابان وخارجها".
ومن المتوقع أن تتوجه إلى أستراليا من اليابان طائرتا نقل عسكريتان باحتياطات مياه الشرب التي سيتم توزيعها بين سكان مملكة تونغا. كما ستتجه إلى منطقة الكارثة سفينة نقل عسكرية بمروحيتين على متنها ستوصل إلى الجزر المنكوبة المعدات الخاصة لتطهير الأراضي من الرماد البركاني. كما سيفتح 6 من العسكريين اليابانيين مكتبا خاصا في الأراضي الأسترالية سيقوم بجمع المعلومات حول الخسائر وتنسيق التعاون مع الدول الأخرى.
بدأ ثوران بركان-هونغا-تونغا-هونغا-هاباي في تونغا في 14 كانون الثاني الجاري. وفي 15 كانون الثاني تسبب الانفجار الكبير في مكان الثوران والنشاط البركاني في حدوث اثنين من تسونامي أسفرا عن إلحاق أضرار كبيرة بعاصمة تونغا مدينة نوكوالوفا الواقعة في الساحل الشمالي لجزيرة تونغاتابو وعدد من المنتجعات والتجمعات السكنية الواقعة في غرب هذه الجزيرة. ولا يزال معظم أراضي جزر الأرخبيل مغطية بالرماد البركاني الذي يمثل خطرا كبيرا على حياة وصحة السكان المحليين.
تابع
الأكثر قراءة
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
Lebanon 24
تعويضات الموظفين... عالـ8000 ليرة
10:14 | 2022-01-20
20/01/2022 10:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يسجل انخفاضا جديداً.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:27 | 2022-01-21
21/01/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً بانحسار "هبة".. عواصف وموجات قطبية ستضرب لبنان أقواها في هذا الموعد
02:34 | 2022-01-21
21/01/2022 02:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
بيان هامّ لحاكم مصرف لبنان عن التعميم 161 وبيع الدولار... ماذا في التفاصيل؟
09:45 | 2022-01-20
20/01/2022 09:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يواصل الانخفاض الملحوظ.. هذا ما سجله اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يواصل الانخفاض الملحوظ.. هذا ما سجله اليوم
10:58 | 2022-01-20
20/01/2022 10:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2022-01-21
هذه هي فترة الحماية من كورونا التي تقدمها الجرعة الثالثة.. باحثون يكشفون
07:30 | 2022-01-21
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
07:00 | 2022-01-21
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار الضربات الجوية على اليمن
06:45 | 2022-01-21
رصاصة في الظهر.. جثة عارية تثير الرعب
06:30 | 2022-01-21
نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا لا تخشى أحداً بما في ذلك أميركا
06:00 | 2022-01-21
قرقاش: الإمارات تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها
فيديو
"لين" غيرت شكلها بالكامل بسبب التجميل.. وتقول لرابعة الزيات: "ما كنت حب حالي قبل" (فيديو)
Lebanon 24
"لين" غيرت شكلها بالكامل بسبب التجميل.. وتقول لرابعة الزيات: "ما كنت حب حالي قبل" (فيديو)
03:55 | 2022-01-21
21/01/2022 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارتها الجديدة... تعرفوا إلى "Lamando L" (فيديو)
11:00 | 2022-01-20
21/01/2022 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
أحدث وأجمل سيارة عائلية من "نيسان"... تعرفوا إلى "Pathfinder" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-01-19
21/01/2022 15:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact