لندن تدعو موسكو لـ"خفض التصعيد" بشأن أزمة أوكرانيا

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، الجمعة، دعوة روسيا إلى "خفض التصعيد" وإجراء "محادثات بناءة" بشأن أوكرانيا، محذرة من أن غزو هذا البلد سيقود نحو "مستنقع رهيب"، حسب ما أعلن مكتبها.ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا، مما أثار مخاوف من اجتياح. ورغم نفيها أي مخطط لهجوم، تؤكد موسكو أن وقف التصعيد يتطلب ضمانات خطية حول أمنها، بما في ذلك ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.وخلال وجودها في سيدني في إطار زيارة لأستراليا برفقة وزير الدفاع بن والاس، ستقول تراس بحسب مقتطفات من خطابها نُشرت مسبقا: "سنُواصل مع حلفائنا دعم أوكرانيا ونحض روسيا على خفض التصعيد والمشاركة في مناقشات بناءة".وتُضيف: "الكرملين لم يستخلص الدروس من التاريخ. الغزو لن يؤدي إلا إلى مستنقع رهيب وخسائر في الأرواح" على غرار ما حدث في أفغانستان أيام الحرب السوفياتية والصراع في الشيشان.