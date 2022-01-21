"العدل" الأميركية تتهم 4 مسؤولين بيلاروسيين بقرصنة طائرة "ريان إير"

اتهمت وزارة العدل الأميركية أربعة مسؤولين في الحكومة البيلاروسية بقرصنة طائرة مدنية بعد تحويل مسار طائرة رحلة تابعة لشركة "ريان إير" العام الماضي لاعتقال صحفي منشق.في لائحة اتهام التي رفعت، الخميس، في نيويورك، اتُهم المسؤولون البيلاروسيون الأربعة أيضا بالتآمر للتغطية على مؤامرة القنبلة الوهمية بعد أن هبطت طائرة بوينغ 737 اضطراريا في العاصمة مينسك خلال شهر مايو.كانت الطائرة، التي تقل 126 راكبا، في طريقها من أثينا إلى فيلنيوس، ليتوانيا، عندما أبلغ مراقبو الحركة الجوية البيلاروسيون الطيارين بوجود قنبلة على متن الطائرة، وفقا للائحة الاتهام.وبمجرد وصولهم إلى المجال الجوي البيلاروسي، تم إبلاغ الطيارين بالقنبلة المزعومة، وأخبروا أنها ستنفجر إذا تم تحويل مسارها إلى فيلنيوس، وقدموا معلومات أخرى لجعل التهديد يبدو ذا مصداقية، وفقا للمدعين.وذكرت لائحة الاتهام أن أجهزة الأمن البيلاروسية ألقت القبض على الصحافي، رامان براتاسيفيتش، بعد نزوله من الطائرة في مطار مينسك. كان براتاسيفيتش، وهو معارض للنظام البيلاروسي، يعيش بمنفاه في ليتوانيا.قال ممثلو الادعاء إن المؤامرة المزعومة انتهكت المعايير الدولية والقانون الجنائي الأميركي ومن المحتمل أن تعرض حياة أربعة مواطنين أميركيين وعشرات الركاب الأبرياء الآخرين للخطر.واجهت بيلاروس بالفعل موجة من العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا بسبب الرحلة التي تم تحويل مسارها، والتي قالت السلطات الأميركية إنها استهدفت بتهديد كاذب بوجود قنبلة.ويواجه المتهمون الأربعة - ليونيد ميكالايفيتش تشورو، وأوليغ كازيوشيتس، وأندريه أناتوليفيتش لو، وفنو إلنو - تهمة جنائية واحدة بالتآمر لارتكاب قرصنة طائرات.ولم ترد سفارة بيلاروس في واشنطن على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق.