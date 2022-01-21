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عربي-دولي
قرقاش: الإمارات تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها
Lebanon 24
21-01-2022
|
06:00
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علق أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى اليمن، على هجمات الحوثيين على أبو ظبي، قائلا: "سنقوم بما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن قرقاش تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس من هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تم خلاله استعراض "طبيعة الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به المليشيات الحوثية على أهداف مدنية في دولة الإمارات".
وشدد قرقاش على أن "الإمارات تمتلك الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وستمارس هذا الحق للدفاع عن نفسها ومنع الأعمال الإرهابية التي تنتهجها جماعة الحوثي التي تتمدد منذ ثلاث سنوات، وترفض كافة دعوات وقف إطلاق النار والانخراط في الحل السياسي للأزمة، وهذا ما يؤكده الهجوم الآثم وغير المبرر على أهداف مدنية في الإمارات، وقبله حادث القرصنة ضد السفينة الإغاثية "روابي"، في تهديد واضح لخطوط الملاحة البحرية الدولية".
وأكد قرقاش "ضرورة وجود موقف قوي وحازم من المجتمع الدولي تجاه تعنت وتوسع الأعمال الإرهابية للمليشيات الحوثية، وخروجها على القوانين والاتفاقات الدولية، ومنها الخرق الواضح لاتفاق ستوكهولم الذي تقوم به دون أي رادع، حيث حولت ميناء الحديدة إلى ميناء للقرصنة البحرية وتمويل الحرب واستغلاله عسكريا".
وأعلن أن "دولة الإمارات مستمرة في دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي، إلا أنها ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها"، معربا عن شكره وتقديره "للتضامن العالمي الواسع مع دولة الإمارات في وجه الإرهاب الحوثي".
ودعا قرقاش إلى "موقف واضح من الأمم المتحدة تجاه الأعمال الإرهابية والعدائية التي تقوم بها المليشيات الحوثية سواء تجاه الشعب اليمني أو دول المنطقة علاوة على تهديدها للملاحة البحرية الدولية".
(وام)
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