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نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا لا تخشى أحداً بما في ذلك أميركا

Lebanon 24
21-01-2022 | 06:30
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صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قبيل المحادثات في جنيف بأن روسيا لا تخشى أي أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة.  

وقال ريابكوف لصحفية من قناة "سي بي سي" التلفزيونية الأميركية: "لسنا خائفين من أحد، ولا حتى الولايات المتحدة"، وذلك في إجابة على سؤال بشأن الوضع في أوكرانيا، وكان على النحو التالي: "أوكرانيا تخيف روسيا؟ لماذا أنتم تخافون من أوكرانيا؟ لماذا تعتقدون أنكم بحاجة إلى حماية أنفسكم؟".

وكانت مراسلة القناة التلفزيونية الأميركية إيلينا رافيني "ترصدت" المسؤول في الخارجية الروسية أمام الحجرة المخصصة للملابس، وكان ذلك قبل وقت قصير من بدء الاجتماع في جنيف.

وذكرت رافيني على حسابها في "تويتر" أن ريابكوف حاول تجنب الأسئلة من زملائها الأمريكيين الآخرين.

يذكر أن جنيف تستضيف يوم الجمعة اجتماعا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين. ومن المتوقع أن يبدأ في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي لمدينة موسكو.
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