الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار الضربات الجوية على اليمن

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك للصحفيين، إن غوتيريش أشار أيضا "بقلق إلى استمرار الهجمات الصاروخية والقصف في عدة مناطق أخرى في اليمن".وأضاف: "أسفرت كل هذه الأعمال عن إصابات في صفوف المدنيين وألحقت الضرر بالبنية التحتية المدنية"، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد، وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، بالإضافة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.ويأتي التصعيد بعد الهجوم بطائرات مسيرة على الإمارات العربية المتحدة، الذي أعلنت حركة أنصار الله (الحوثية) مسؤوليتها عنه. وأفادت الأنباء بأن هذه الهجمات على مطار أبو ظبي الدولي ومنطقة صناعية مجاورة خلفت ثلاثة قتلى من المدنيين.