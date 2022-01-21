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عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا
Lebanon 24
21-01-2022
|
07:30
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.
وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر: "نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص بي إيجابية.. أشعر أنني بحالة جيدة لأنني تلقيت التطعيم. في الأيام القادمة سأدير الشؤون الأمنية من منزلي. حافظ على صحتك واتبع الإرشادات واذهب لتلقي التطعيم".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قبل أيام إصابته هو أيضا بكورونا، وقال في تغريدة: "بالفعل تم التأكد من إصابتي بكورونا. لدي شعور رائع لأنني تلقيت اللقاح. اذهبوا لتلقي التطعيم، ارتدوا الأقنعة، سنخوض هذا معا".
وكان مكتب لابيد أعلن دخول الأخير إلى الحجر الصحي بعد مخالطته لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
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