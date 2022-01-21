عربي-دولي

بريطانيا نشرت حوالي 30 جندياً من لواء العمليات الخاصة في أوكرانيا

Lebanon 24
21-01-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-909681-637783703753245719.jpeg
Doc-P-909681-637783703753245719.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام بأن المملكة المتحدة نشرت في أوكرانيا حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة للجيش البريطاني الذي تم إنشاؤه حديثا.

وبحسب تقرير "سكاي نيوز" البريطانية، وصلت مجموعة من حوالي 30 جنديا بريطانيا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التي تبرعت بها المملكة المتحدة.
يشار إلى أن هؤلاء العسكريين البريطانيين ينتمون إلى فوج الحرس الخاص.

في وقت سابق، قال نائب وزير دفاع بريطانيا، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.

وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها، في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.
 
وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-01-21
12:00 | 2022-01-21
11:30 | 2022-01-21
11:00 | 2022-01-21
10:45 | 2022-01-21
10:30 | 2022-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website