بريطانيا نشرت حوالي 30 جندياً من لواء العمليات الخاصة في أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام بأن المملكة المتحدة نشرت في أوكرانيا حوالي 30 جنديا من لواء العمليات الخاصة للجيش البريطاني الذي تم إنشاؤه حديثا.



وبحسب تقرير "سكاي نيوز" البريطانية، وصلت مجموعة من حوالي 30 جنديا بريطانيا إلى أوكرانيا لتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام الأسلحة الجديدة المضادة للدبابات التي تبرعت بها المملكة المتحدة.

يشار إلى أن هؤلاء العسكريين البريطانيين ينتمون إلى فوج الحرس الخاص.



في وقت سابق، قال نائب وزير دفاع بريطانيا، جيمس هيبي، إن المملكة المتحدة زودت أوكرانيا بعدة آلاف من الصواريخ الخفيفة المضادة للدبابات.



وعمدت كييف وساسة غربيون في الأشهر الأخيرة إلى إطلاق اتهامات بأن روسيا حشدت قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا للعدوان المزعوم عليها، في حين أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مرارا أن القوات المسلحة الروسية تتحرك داخل أراضي روسيا، وهذا لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يقلق أحدا.

وشددت موسكو على أن التصريحات حول "العدوان الروسي المحتمل" تستخدم كذريعة لبناء وحدات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المناطق الحدودية القريبة من أراضي روسيا.