إسرائيل تحقّق باستخدام الشرطة لبرنامج تجسس إلكتروني مثير للجدل

أمر النائب العام في إسرائيل، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق بشأن استخدام الشرطة برنامج تجسس إلكتروني.

وكشف تقرير نشرته صحيفة" كالكاليست" الإسرائيلية، أن التحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، بعد معلومات عن استخدام جهات إنفاذ القانون برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.



وأفاد التقرير بأن الشرطة استخدمت برنامج "بيغاسوس" الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأميركية على قائمة سوداء.

وأوضح التقرير أن "الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي".

وقال النائب العام الإسرائيلي في خطاب وجهه إلى مفوض الشرطة، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة، بحسب "رويترز".

وأضاف أنه "كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية".